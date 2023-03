(Di venerdì 17 marzo 2023) "Non so se mi spiego". Poche parole, quasi strano per lui, ma a parlare è l'immagine chepubblica su Instagram: il direttore del Tg La7 si è fatto immortalare mentreil telegiornale e aipiedi,la, ci sono idue. In un altro post l'immagine viene zoomata e si possono vedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorClunei : RT @lucchinssss: le probabilità che enrico mentana si metta una parrucca e diventi Hanna Mentana sono basse forse bassissime ma io ci spero… - lucchinssss : le probabilità che enrico mentana si metta una parrucca e diventi Hanna Mentana sono basse forse bassissime ma io ci spero sempre - romabella75 : Il Nulla: Si siede su uno sgabello, legge le domande e fa' battutine. Si crede una giornalista, ma se non la dava… - MasterblogBo : L'informazione della testata giornalistica di LA7 diretta da Enrico Mentana #Attualità #TGLa7 - lagobrun0 : @TgLa7 Mi sono sempre domandato come faccia la 7 a produrre contemporaneamente il miglior TG con @Mentana_Enrico e… -

"Non so se mi spiego". Poche parole, quasi strano per lui, ma a parlare è l'immagine chepubblica su Instagram: il direttore del Tg La7 si è fatto immortalare mentre conduce il telegiornale e ai suoi piedi, sotto la scrivania, ci sono i suoi due cani Nina e Bice. In un ...... inoltre la motivazione, ovvero aver armato e guidato i civili dicontro i paracadutisti e ...episodio della Resistenza e l'occasione per organizzare un vero e proprio nucleo partigiano' (...Ed è per questo che per quanto menino come macellai da mattina a sera i colpi vanno a vuoto: l'ultimo sondaggio reso noto ieri sera dadice chiaramente che tutto 'sto agitarsi non ha ...

Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi La Stampa

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Francesca Fagnani e il suo compagno Enrico Mentana sono estremamente riservati sulla loro storia: ora però sappiamo come si sono consociuti.