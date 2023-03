(Di venerdì 17 marzo 2023) "Non so se mi spiego". Poche parole, quasi strano per lui, ma a parlare è l'immagine chepubblica su Instagram: il direttore del Tg La7 si è fatto immortalare mentreil telegiornale e aipiedi,la, ci sono idue. In un altro post l'immagine viene zoomata e si possono vedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi - PatriziaOrlan11 : RT @LaStampa: Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi @fulviocerutti… - LaStampa : Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi… - st3ven_seecr3t : RT @lazampa: Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi @fulviocerutti… - MYRYAM25 : RT @lazampa: Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi @fulviocerutti… -

"Non so se mi spiego". Poche parole, quasi strano per lui, ma a parlare è l'immagine chepubblica su Instagram: il direttore del Tg La7 si è fatto immortalare mentre conduce il telegiornale e ai suoi piedi, sotto la scrivania, ci sono i suoi due cani Nina e Bice. In un ...... inoltre la motivazione, ovvero aver armato e guidato i civili dicontro i paracadutisti e ...episodio della Resistenza e l'occasione per organizzare un vero e proprio nucleo partigiano' (...Ed è per questo che per quanto menino come macellai da mattina a sera i colpi vanno a vuoto: l'ultimo sondaggio reso noto ieri sera dadice chiaramente che tutto 'sto agitarsi non ha ...

Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi La Stampa

Enrico Mentana commenta su Instagram con poche parole: «Non so se mi spiego». Nelle foto presenti sul suo profilo social Instagram, si vede il giornalista nello studio televisivo del tg del canale La7 ...Alla conduzione del Tg con i cani al seguito in studio. Accade a Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 viene immortalato mentre è seduto sulla sua poltrona, in diretta tv, durante il notiziario.