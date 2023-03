ENAC | Concorso per 5 Dirigenti Funzioni Centrali

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha appena emesso un Bando diper l’assunzione di 5per l’Area. Il Bando richiede laurea magistrale in materie tecniche, cittadinanza italiana, conoscenza del settore Militare di Aviazione, padronanza della lingua inglese, livello culturale adeguato alla mansione, buone doti Comunicative. I Candidati andranno a ricoprire Ruoli Istituzionali di rilievo, e si troveranno ad interagire con Personalità a vari livelli. Bando diSi rende noto che é indettopubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente non generale da immettere nei ruoli del personale dirigente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile di cui al vigente CCNL per il personale dell'area ...