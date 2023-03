Empoli, Vicario: «Infortunio? Non ho lesioni, ma…» (Di venerdì 17 marzo 2023) Le parole di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, sull’Infortunio che lo ha colpito recentemente. I dettagli Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato delle sue condizioni fisiche tramite i suoi social. PAROLE – «Dati i tanti messaggi di affetto ricevuti mi sembra doveroso aggiornarvi sulle mie condizioni di salute. Gli esami che ho fatto in seguito alla brutta botta subita hanno escluso qualsiasi lesione ma il quadro clinico che si è creato purtroppo mi obbliga ad una pausa forzata dall’attività sportiva. Ci vorrà un po’ di tempo e pazienza, ma sono già focalizzato sul rientro e non vedo l’ora di potermi riaggregare il prima possibile ai miei fantastici compagni. Oggi farò il tifo da casa e non poter esserci fisicamente è difficile da accettare ma con cuore ed anima sarò dentro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Le parole di Guglielmo, portiere dell’, sull’che lo ha colpito recentemente. I dettagli Guglielmo, portiere dell’, ha parlato delle sue condizioni fisiche tramite i suoi social. PAROLE – «Dati i tanti messaggi di affetto ricevuti mi sembra doveroso aggiornarvi sulle mie condizioni di salute. Gli esami che ho fatto in seguito alla brutta botta subita hanno escluso qualsiasi lesione ma il quadro clinico che si è creato purtroppo mi obbliga ad una pausa forzata dall’attività sportiva. Ci vorrà un po’ di tempo e pazienza, ma sono già focalizzato sul rientro e non vedo l’ora di potermi riaggregare il prima possibile ai miei fantastici compagni. Oggi farò il tifo da casa e non poter esserci fisicamente è difficile da accettare ma con cuore ed anima sarò dentro ...

