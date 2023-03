Empoli, le pagelle di CM: Akpa Akpro geniale, Caputo crea ma spreca! (Di venerdì 17 marzo 2023) Atalanta-Empoli 2-1 Perisan 6: bombardato dalle occasioni nerazzurre, dimostra sangue freddo. La scuola Udinese sforna buoni portieri, ma pr... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Atalanta-2-1 Perisan 6: bombardato dalle occasioni nerazzurre, dimostra sangue freddo. La scuola Udinese sforna buoni portieri, ma pr...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Le pagelle dell'Empoli - Attacco a secco, De Winter sbanda. Perisan non fa rimpiangere Vicario… - sportli26181512 : Atalanta, le pagelle di CM: Zapata a secco, Højlund riscuote la squadra!: Atalanta-Empoli 2-1 Musso 6: in pensione… - Atalantinicom : #Atalanta - Atalanta Bergamasca Calcio - Empoli Football Club. Pagelle Adagurda... - sportface2016 : #AtalantaEmpoli: le pagelle e i voti, la decide #Hojlund - Fantacalcio : ?? FISCHIO FINALE DI #AtalantaEmpoli 2-1 ?? Rimonta per gli orobici firmata da #DeRoon e #Hojlund Cronaca, tabel… -