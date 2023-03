Elodie posta un carousel di foto con Andrea Iannone da veri partner in crime

(Di venerdì 17 marzo 2023)sta letteralmente vivendo un periodo magico, sia professionalmente che nella vita privata: reduce dal Festival di Sanremo con la sua Due, ora sta scalando tutte le classifiche, mentre l’amore conva a gonfie vele. A testimonianza del feeling tra la cantante e il pilota, sul profilo Instagram della voce di Tribale sono comparsi una serie di scatti inediti dove la coppia si mostra insieme in alcuni momenti della loro vita privata, sebbene finora la loro relazione sia stata protetta dalla luce dei riflettori. Nella carrellata dite, e corredate da una caption molto eloquente,appaiono insieme sia con look acqua e sapone, sia vestiti per passare insieme una serata mondana. “Elvira & Tony – ...

In grandissima formapoi un'immagine sorridente in bikini fucsia con una birra tra le mani e ...Cicogna torna single LA PRIMA PER LEI Fotogallery - Andrea Iannone regala un'auto aper i ...Fiammetta Cicogna posa per il settimanale 'F' La modella Fiammetta Cicognala cover del settimanale 'F' e spiega: 'Avremmo dovuto parlare di gioielli… ma dopo ...regala un'auto aper ...Come ha fattoche sul palco di Sanremo ha sfoggiato labbra ultra viniliche degradé, al ... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tuaIscriviti alla ...

Elodie su Prime: perché la musica oggi si racconta con le serie Rockol.it

Elodie sempre più sexy. La cantante e attrice è tornata sui social per stupire i fan con un look decisamente infuocato che ha lasciato poco all'immaginazione. Non ...Elodie e Andrea Iannone hanno festeggiato sette mesi d'amore e proprio per questo il pilota di MotoGP ha deciso di sorprendere la fidanzata con un regalo fuori dal comune. La cantante e il ...