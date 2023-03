Elodie, nude look per la serata speciale con Andrea Iannone: underboob e fianchi in vista (Di venerdì 17 marzo 2023) Elodie sempre più sexy. La cantante e attrice è tornata sui social per stupire i fan con un look decisamente infuocato che ha lasciato poco all’immaginazione. Non tutti hanno ben in mente il cambiamento di stile di Elodie: partita con un taglio di capelli cortissimo e tinta rosa ad Amici, fino ad arrivare a un hair look (ma non solo) decisamente più hot e sopra le righe. Lo ha confermato durante le sue esibizioni al Festival di Sanremo indossando abiti dalle maxi trasparenze e lo dimostra ogni giorno attraverso i suoi canali social, dove la cantante non smette mai di stupire i follower. Elodie, il look nudo mostrato sui social Elodie ha condiviso su Instagram una carrellata di foto per celebrare i sette mesi d’amore con Andrea ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 17 marzo 2023)sempre più sexy. La cantante e attrice è tornata sui social per stupire i fan con undecisamente infuocato che ha lasciato poco all’immaginazione. Non tutti hanno ben in mente il cambiamento di stile di: partita con un taglio di capelli cortissimo e tinta rosa ad Amici, fino ad arrivare a un hair(ma non solo) decisamente più hot e sopra le righe. Lo ha confermato durante le sue esibizioni al Festival di Sanremo indossando abiti dalle maxi trasparenze e lo dimostra ogni giorno attraverso i suoi canali social, dove la cantante non smette mai di stupire i follower., ilnudo mostrato sui socialha condiviso su Instagram una carrellata di foto per celebrare i sette mesi d’amore con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Elodie, nude look per la serata speciale con Andrea Iannone - leggoit : #Elodie, nude look per la serata speciale con Andrea #Iannone: underboob e fianchi in vista -