Elodie | il regalo di Andrea Iannone per i 7 mesi insieme

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Elodie, il costoso regalo di Andrea Iannone per i 7 mesi insieme - infoitcultura : Andrea Iannone, super regalo ad Elodie: cifra a 6 zeri, super sorpresa - infoitcultura : Elodie e Andrea Iannone, un regalo speciale per i 7 mesi insieme - infoitcultura : Elodie e Andrea Iannone, un regalo speciale per i 7 mesi insieme - radiosintony : #Elodie #AndreaIannone -

Insomma, niente male comeper festeggiare i primi sette mesi. L'amore tra i due è nato da poco ma la coppia sembra essere inseparabile.e Iannone si sono conosciuti in Puglia, e da lì ...Una sorpresa per. È stata propria la cantante, come abbiamo detto, a convincere Iannone a ripensare alle gare e tornare a quella che da sempre è stata la sua più grande passione . Il ...fa il tifo a Misano Andrea Iannone intanto si prepara a tornare a correre. La squalifica terminerà nel 2024 e i tifosi sognano di rivederlo in pista nella prossima stagione: le indiscrezioni ...

Elodie, e il (costoso) regalo di Andrea Iannone: ecco l'auto che le ha comprato ilmessaggero.it

Pare infatti che Andrea Iannone, in occasione dei 7 mesi insieme a Elodie, abbia deciso di fare un costoso regalo alla sua fidanzata. La coppia è stata beccata dal settimanale Chi in una ...Andrea Iannone con Elodie, l’amore corre sempre più forte. Sembre che per l’anniversario dei sette mesi insieme Andrea abbia regalato alla cantente una citycar. Andrea Iannone e la nota cantante ...