Elisabetta Canalis chiede il divorzio dal marito americano Brian Perry

Le voci che circolavano da tempo sulla presunta fine del matrimonio tra Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perry sono state confermate dall'ufficialità giunta dagli USA. Dopo quasi 10 anni di matrimonio, l'ex velina e showgirl sarda ha infatti presentato richiesta di divorzio. La notizia è stata riportata dalla stampa statunitense, a cominciare dal magazine People, che ha recuperato i documenti legali depositati in tribunale a Los Angeles. La fine del matrimonio di Elisabetta Canalis e Brian Perry La coppia sembra aver deciso di chiudere il matrimonio in modo amichevole, chiedendo l'affidamento congiunto della loro figlia Skyler Eva, nata a Los Angeles nel 2015.

