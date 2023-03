Eliminato serale di Amici 22 | il presunto nome del ballottaggio | ecco chi potrebbe essere uscito

(Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso della giornata di ieri, giovedì 16 marzo, si è registrata la prima puntata deldi22 che ha evidenziato il primo(se non volete altri spoiler non proseguite con la lettura). Insono finiti altri due allievi e, anche in questo caso, sarebbe emerso ildella seconda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Arriva il Serale di Amici 22: scopri tutte le anticipazioni della ... Megan, ballerina di Emanuel Lo, è stata la prima eliminata della puntata che ha dovuto abbandonare definitivamente il talent show ...Il cantante si è esibito con Just the way you are di Bruno Mars, mentre per quanto riguarda la danza Maddalena ha ballato La donna a cui piacciono gli uomini e Megan con American Life, proprio lei è ...