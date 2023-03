Elettra Lamborghini furiosa si sfoga sui social | “Mitomani!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il grande successo di Caramelloè pronta a tornare con una nuova hit. La cantante di Musica (e il resto scompare) a quanto pare sta preparando in gran segreto il suo comeback e pare abbia anche già registrato un video musicale. Come lo sappiamo? Per un suo sfogodi ieri. Sembra infatti che qualcuno si sia dedicato al leak selvaggio ed abbia registrato e poi pubblicato su Instagram un pezzo del nuovo singolo della regina del twerking. “Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va. P**ca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip”. Non fatemi arrabbiare ...