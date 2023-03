Eh no, cara Schlein: così non si fa (Di venerdì 17 marzo 2023) L’abito non fa il monaco e fin qui ci siamo, ma non è che allora vale tutto. A chi non capita di prendersi un momento di pausa, indossare un paio di vecchi jeans, scarpe da tennis, possibilmente bianche e una maglietta sgualcita? È una divisa che ha un codice preciso. Ragazzi, non rompete, che questo è il mio momento di pausa dal logorio della vita moderna, come diceva un vecchio spot pubblicitario della Cinar. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-1-1.mp4 A me stesso capita di farlo, anzi non vedo l’ora durante la settimana che venga il momento di poterlo fare, perché non vedo l’ora di staccare. Ma se una invece sale sul palco del congresso della CGIL a parlare di cose molto serie, beh, forse non dico lo smoking e neppure il doppio petto d’ordinanza, ma i jeans sgualciti, le scarpe da tennis, magari anche no. Non la pensa così ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 marzo 2023) L’abito non fa il monaco e fin qui ci siamo, ma non è che allora vale tutto. A chi non capita di prendersi un momento di pausa, indossare un paio di vecchi jeans, scarpe da tennis, possibilmente bianche e una maglietta sgualcita? È una divisa che ha un codice preciso. Ragazzi, non rompete, che questo è il mio momento di pausa dal logorio della vita moderna, come diceva un vecchio spot pubblicitario della Cinar. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-1-1.mp4 A me stesso capita di farlo, anzi non vedo l’ora durante la settimana che venga il momento di poterlo fare, perché non vedo l’ora di staccare. Ma se una invece sale sul palco del congresso della CGIL a parlare di cose molto serie, beh, forse non dico lo smoking e neppure il doppio petto d’ordinanza, ma i jeans sgualciti, le scarpe da tennis, magari anche no. Non la pensa...

