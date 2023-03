Editoria | piano del governo | i giornali saranno venduti anche nei bar e col delivery

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DictatorWannabe : @Novacula_Occami @_Sazed Da quando sono stati acquisiti da agnelli, credo che abbiano superato ogni record di peggi… - aluollin : Laureat? in matematica/fisica che scrivono libri di filosofia/antropologia sociale. Il mistero dell'editoria italia… - Tizio8020 : RT @MassimoFrisoni: @borghi_claudio @repubblica Siete al governo. Potreste abolire il finanziamento pubblico alla editoria, potreste varare… -

Vendite nei bar e consegne a domicilio per giornali e riviste. Il governo prepara un nuovoper sostenere il mondo dell'. E in particolare quell'ultimo miglio della notizia che, in epoca di digitalizzazione serrata, è sempre meno rappresentato dalle edicole. Numeri alla mano ...Il business legato a, Eventi Sportivi e Altre Attività comprende principalmente l'attività ...2%, migliorando anche rispetto alle previsioni di. Nell'esercizio 2022, in particolare nella ...... continua la nota, che poi passa ad analizzare il business legato a, eventi sportivi e ...2%, migliorando anche rispetto alle previsioni di. Nell'esercizio 2022, in particolare nella ...

Editoria, Riffeser (Fieg): collaborare per un piano quadriennale di ... Primaonline

ROMA (ITALPRESS) – The Game changer, siamo a un punto di svolta, per la mobilità e per il Paese. Nonostante le tensioni internazionali e le instabilità geopolitiche è contrassegnato da ottimismo l’edi ...Vendite nei bar e consegne a domicilio per giornali e riviste. Il governo prepara un nuovo piano per sostenere il mondo dell’editoria. E in particolare quell’ultimo miglio della notizia che, in epoca ...