Edilizia scolastica, Marti (Lega): “Appalti più veloci per edifici più moderni ed efficienti” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Accelerare e semplificare, due parole chiave che diventano protagoniste anche del mondo della scuola” sono le parole di Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura al Senato, che spiega i due provvedimenti normativi messi in campo dal ministero dell’Istruzione sull’Edilizia scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) “Accelerare e semplificare, due parole chiave che diventano protagoniste anche del mondo della scuola” sono le parole di Roberto, presidente della Commissione Cultura al Senato, che spiega i due provvedimenti normativi messi in campo dal ministero dell’Istruzione sull’. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Edilizia scolastica, Marti (Lega): “Appalti più veloci per edifici più moderni ed efficienti” - BuonoClaudio : PNRR e altri finanziamenti, in Basilicata previsti 180 interventi per l’edilizia scolastica - Newsinunclick : Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi l’elenco di 399 interventi di edilizia scolastica indi… - Newsinunclick : Edilizia scolastica, 936 mln di risorse PNRR per 399 interventi richiesti dalle Regioni - lanuovariviera : Pnrr: 27,5 milioni per edilizia scolastica Marche -