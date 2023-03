“Eccolo con la nuova fidanzata”. Antonino Spinalbese beccato con la bellissima vip italiana (Di venerdì 17 marzo 2023) La bomba clamorosa è pubblica: Antonino Spinalbese avrebbe una nuova fidanzata. Almeno questo è quanto si è potuto intuire dalle ultime foto scattate all’ex concorrente del GF Vip 7, beccato in dolce compagnia. Lei è una donna decisamente molto conosciuta e smentire tutto sarà molto difficile. A paparazzarli è stato Whoopsee, che su Instagram ha mostrato le immagini in esclusiva. E sono anche usciti i primi dettagli su ciò che hanno fatto i due, prima che la giornata volgesse al termine. Nonostante in tanti sperassero che Ginevra Lamborghini potesse fare breccia nel cuore di Antonino Spinalbese, lui avrebbe individuato un’altra ragazza come sua nuova fidanzata. Insieme formerebbero una coppia bellissima e ora non ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) La bomba clamorosa è pubblica:avrebbe una. Almeno questo è quanto si è potuto intuire dalle ultime foto scattate all’ex concorrente del GF Vip 7,in dolce compagnia. Lei è una donna decisamente molto conosciuta e smentire tutto sarà molto difficile. A paparazzarli è stato Whoopsee, che su Instagram ha mostrato le immagini in esclusiva. E sono anche usciti i primi dettagli su ciò che hanno fatto i due, prima che la giornata volgesse al termine. Nonostante in tanti sperassero che Ginevra Lamborghini potesse fare breccia nel cuore di, lui avrebbe individuato un’altra ragazza come sua. Insieme formerebbero una coppiae ora non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vonveda2019 : RT @sailorsartvrn: Il biondino con quella schiena distrutta l'ultima cosa che dovrebbe fare sono le vasche in piscina e invece eccolo lì - lineeconfuse : RT @Moonlightshad1: Quando non vogliono cambiare la legge la impongono, che differenza c’è con le dittature che condannano? Eccolo qui, il… - Shamatrix73 : RT @Moonlightshad1: Quando non vogliono cambiare la legge la impongono, che differenza c’è con le dittature che condannano? Eccolo qui, il… - npaoser : RT @Moonlightshad1: Quando non vogliono cambiare la legge la impongono, che differenza c’è con le dittature che condannano? Eccolo qui, il… - Parabataisheart : Quel ragazzino che mostrava al mondo quanto era forte perché magari era cresciuto in una società dove quello era il… -