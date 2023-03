Ecco il progetto del ponte sullo Stretto di Messina: rischio sismico e costi per 7 miliardi (Di venerdì 17 marzo 2023) Riparte il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, prevede l’inizio dei lavori entro il 2024 e cinque anni per la realizzazione. Ecco numeri, costi e rischi. ponte sullo Stretto, il Cdm approva il decreto Idea di progetto – Ph Credit ANSAIl progetto del 2011 del ponte sullo Stretto di Messina riparte. L’idea prevede una sola campata di 3 chilometri tra i due appoggi e costi per 7 miliardi di euro. Il nuovo decreto del governo fa rinascere la società ponte sullo Stretto spa costituita nel 1971 rendendola una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Riparte ildeldi, prevede l’inizio dei lavori entro il 2024 e cinque anni per la realizzazione.numeri,e rischi., il Cdm approva il decreto Idea di– Ph Credit ANSAIldel 2011 deldiriparte. L’idea prevede una sola campata di 3 chilometri tra i due appoggi eper 7di euro. Il nuovo decreto del governo fa rinascere la societàspatuita nel 1971 rendendola una ...

