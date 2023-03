Ecco il nuovo Fisco: arrivano gli sconti, chi potrà pagare di meno (Di venerdì 17 marzo 2023) Parla di «rivoluzione fiscale» Giorgia Meloni annunciando (nel question time alla Camera), che oggi il governo porterà «in Consiglio dei ministri importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e imprese: una rivoluzione fiscale che garantisca meno tasse, più crescita, equità e che getti le basi per un nuovo rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti». A circa 5 mesi dall'insediamento il governo Meloni mette sul tavolo una delle riforme che più stanno a cuore degli italiani: quella fiscale per lavoratori e imprese. In serata la presidente del Consiglio rivendica sui social l'impianto quadro della rivoluzione fiscale che l'esecutivo porterà avanti nei prossimi 24 mesi. E «l'asse portante della delega fiscale sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche con progressiva riduzione del numero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Parla di «rivoluzione fiscale» Giorgia Meloni annunciando (nel question time alla Camera), che oggi il governo porterà «in Consiglio dei ministri importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e imprese: una rivoluzione fiscale che garantiscatasse, più crescita, equità e che getti le basi per unrapporto di fiducia trae contribuenti». A circa 5 mesi dall'insediamento il governo Meloni mette sul tavolo una delle riforme che più stanno a cuore degli italiani: quella fiscale per lavoratori e imprese. In serata la presidente del Consiglio rivendica sui social l'impianto quadro della rivoluzione fiscale che l'esecutivo porterà avanti nei prossimi 24 mesi. E «l'asse portante della delega fiscale sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche con progressiva riduzione del numero di ...

