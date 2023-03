Eboli, ladri rubano cioccolato in un bar (Di venerdì 17 marzo 2023) Nella città di Eboli dei malviventi sono penetrati all’interno di un bar pasticceria nelle vicinanze di Piazza della Repubblica, sfasciando la porta d’ingresso e la saracinesca, e – come riporta Salerno notizie – hanno rubato molte confezioni cioccolato. Una volta entrati all’interno del magazzino i ladri avendo trovato il registratore di cassa vuoto, hanno pensato di portare via la cioccolata. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 17 marzo 2023) Nella città didei malviventi sono penetrati all’interno di un bar pasticceria nelle vicinanze di Piazza della Repubblica, sfasciando la porta d’ingresso e la saracinesca, e – come riporta Salerno notizie – hanno rubato molte confezioni. Una volta entrati all’interno del magazzino iavendo trovato il registratore di cassa vuoto, hanno pensato di portare via la cioccolata. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri. Segui ZON.IT su Google News.

