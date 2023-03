“È tutta colpa loro”. GF Vip 7, accuse choc alla famiglia di Antonella Fiordelisi (Di venerdì 17 marzo 2023) GF Vip 7, per Antonella Fiordelisi è un momento no; dopo la minaccia di lasciare il gioco ieri sera, stamani è arrivata una nuova frecciata da parte dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Prima però c’era stata la lettera della mamma di lei a Pier Silvio Berlusconi in cui scriveva di essere “preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari”. “Detto ciò, le vorrei far presente che il GF Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) GF Vip 7, perè un momento no; dopo la minaccia di lasciare il gioco ieri sera, stamani è arrivata una nuova frecciata da parte dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Prima però c’era stata la lettera della mamma di lei a Pier Silvio Berlusconi in cui scriveva di essere “preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari”. “Detto ciò, le vorrei far presente che il GF Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dvolgarità, anche e soprattutto dcrudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e ...

