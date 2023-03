È troppo” | Mara Venier non ne può più | un addio doloroso | Prima la salute

(Di venerdì 17 marzo 2023)ha preso la decisione definitiva e malgrado i continui tentativi di andare avanti. Deve farlo per la propriaè conosciuta da tutti come “zia” e nel corso della sua brillate carriera si è guadagnata questo appellativo per il suo atteggiamento sempre molto familiare, comportandosi verso il pubblico, ma anche verso i suoi ospiti come un’amica o una parente, appunto, eliminando ogni formalità e distanza tra lei e chi la segue da casa, ma soprattutto tra lei l’ospite che ogni volta le siede di fronte. Tutto questo anche perché, anche grazie al lavoro che facevadi diventare famosa, conosce tante celebrità dello spettacolo personalmente. Regina della domenica dagli anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sivoricafaro : @mara_sangiorgio faremo un'altra brutta figura.siamo troppo indietro - m08a_mara : @ladyonorato Credo purtroppo che nessuno pagherà per tutto questo, sono troppo potenti e protetti, al massimo proce… - spagnuolo_mara : RT @VIOLA_MARTELLA: QUANTA ATTUALE VERITÀ. 'I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere pericolosi; sono molto più pericolosi gli u… - ma__non__troppo : Giaele veneta venetissima, parla come la zia Mara. #GFvip - closetme56 : @aleegriffin03 Sicuramente la coppia è bella, lui lo trovo troppo cringe (ho visto alcune cose che ha fatto con zia… -

Inoltre il maestro Renato Pezzano e la musicistaDe Canio illustreranno la tecnica di cui ... Il mondo èper me è la storia Vittorio Camardese, la storia di un genio che ha scelto di non ...Ma il dolore ègrande e nonno Libero (personaggio interpretato da Banfi in ''Un medico in ... che seguono le commoventi dichiarazioni fatte durante la chiacchierata conVenier a "Domenica ...LA PERIZIA Il sostituto procuratoreGiovanna De Donà, titolare delle indagini sul sinistro, ha ...per riuscire a mantenere in traiettoria la sua Volkswagen Golf sulla curva che piegava ...

Mara Venier: “Mio marito Nicola mi rinfaccia che lavoro tanto, troppo Il Fatto Quotidiano

La scorsa domenica ospiti nel salotto di Mara Venier non solo la conduttrice de Il Cantante Mascherato al via il 18 marzo, Milly Carlucci, ma anche la giuria dello show al completo: Serena Bortone, Iv ...La cantante ospite da Mara Venier, in occasione della presentazione del "Cantane Mascherato", è stata protagonista di una gag diventata virale in rete ...