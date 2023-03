E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura di Roma (Di venerdì 17 marzo 2023) E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura del comune di Roma tra il 2006 e il 2008. Di Francia il prossimo anno avrebbe compiuto 70 anni. Era malato da tempo di sclerosi laterale primaria, come aveva raccontato in un'intervista a Repubblica. Storico esponente capitolino dei Verdi, è stato consigliere comunale per 13 anni. Dopo l'esperienza nel comune di Roma aveva ricoperto lo stesso ruolo (assessore alla Cultura) anche nel comune di Latina. Era giornalista, con anni di esperienza a Rai Radio 3. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) E'Di, exdel comune ditra il 2006 e il 2008. Diil prossimo anno avrebbe compiuto 70 anni. Era malato da tempo di sclerosi laterale primaria, come aveva raccontato in un'intervista a Repubblica. Storico esponente capitolino dei Verdi, è stato consigliere comunale per 13 anni. Dopo l'esperienza nel comune diaveva ricoperto lo stesso ruolo () anche nel comune di Latina. Era giornalista, con anni di esperienza a Rai Radio 3.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rada_maja : RT @ilfoglio_it: E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura di Roma e di Latina - romolog : Un grande dolore: con Mario riderete di noi e di questo tempo! E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultur… - GoffredoB : Va via un pezzo di una Roma tollerante, aperta, ormai lontana. Dolore per la morte di Silvio #DiFrancia, ex assesso… - PATRIZIA953 : RT @ilfoglio_it: E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura di Roma e di Latina - ilfoglio_it : E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura di Roma e di Latina -