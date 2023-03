È morto Lance Reddick, l’attore di Hollywood aveva 60 anni (Di venerdì 17 marzo 2023) l’attore di Hollywood, Lance Reddick, è stato ritrovato morto a 60 anni nella sua abitazione di Studio City, quartiere di Los Angeles. Non sono ancora chiari i motivi del decesso, anche se secondo le prime informazioni circolate il volto noto della saga di John Wick è deceduto per cause naturali, probabilmente un infarto. Numerosi i ruoli interpretati da Reddick in decine di film e serie tv americani. Tra questi, si è distinto per la complessa e potente interpretazione del tenente Cedric Daniels nella serie tv The Wire. Reddick aveva recentemente promosso John Wick 4, l’ultimo capitolo del franchise di Keanu Reeves in cui interpretava Charon, il concierge dell’hotel del centro criminale clandestino di New York, il Continental Hotel. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)di, è stato ritrovatoa 60nella sua abitazione di Studio City, quartiere di Los Angeles. Non sono ancora chiari i motivi del decesso, anche se secondo le prime informazioni circolate il volto noto della saga di John Wick è deceduto per cause naturali, probabilmente un infarto. Numerosi i ruoli interpretati dain decine di film e serie tv americani. Tra questi, si è distinto per la complessa e potente interpretazione del tenente Cedric Daniels nella serie tv The Wire.recentemente promosso John Wick 4, l’ultimo capitolo del franchise di Keanu Reeves in cui interpretava Charon, il concierge dell’hotel del centro criminale clandestino di New York, il Continental Hotel. ...

