È davvero necessario rinunciare alla Festa del Papà per perseguire il politically correct? (Di venerdì 17 marzo 2023) “Politicamente corretto”, è questa l’espressione più utilizzata negli ultimi tempi, masticata sia per attacco che per difesa da politici, attori e influencer, dal mondo televisivo e quello dello spettacolo. Da tutti. E in fondo va bene anche che se ne parli, perché se l’obiettivo è quello di garantire lo sviluppo di un atteggiamento sociale e ideologico che rifiuti le offese, e che sostenga una sensibilizzazione nei confronti di determinate categorie di persone che all’interno della società vengono considerate svantaggiate o semplicemente diverse, a noi va benissimo. A patto che nessuno venga lasciato fuori. E invece quello che è successo a Viareggio rischiava proprio di provocare l’effetto opposto. Perché se è giusto promuovere l’eguaglianza tra i bambini, per far sì che nessuno si senta escluso mai, sembra un po’ meno giusto impedire agli stessi di celebrare la Festa ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 marzo 2023) “Politicamente corretto”, è questa l’espressione più utilizzata negli ultimi tempi, masticata sia per attacco che per difesa da politici, attori e influencer, dal mondo televisivo e quello dello spettacolo. Da tutti. E in fondo va bene anche che se ne parli, perché se l’obiettivo è quello di garantire lo sviluppo di un atteggiamento sociale e ideologico che rifiuti le offese, e che sostenga una sensibilizzazione nei confronti di determinate categorie di persone che all’interno della società vengono considerate svantaggiate o semplicemente diverse, a noi va benissimo. A patto che nessuno venga lasciato fuori. E invece quello che è successo a Viareggio rischiava proprio di provocare l’effetto opposto. Perché se è giusto promuovere l’eguaglianza tra i bambini, per far sì che nessuno si senta escluso mai, sembra un po’ meno giusto impedire agli stessi di celebrare la...

