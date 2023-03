E’ allarme mutui | ecco le ripercussioni dei tassi BCE sulle rate

(Di venerdì 17 marzo 2023) La BCE come previsto ha aumentato ancora id’interesse, che arrivano ora al 3,5%, a dispetto delle fibrillazioni che hanno coinvolto i mercati azionari per effetto dei casi SVB e Credit Suisse. Due situazioni che non spaventano l’Eurotower, anche perché la mina più grossa, quella del possibile fallimento della banca svizzera, è stata subito disinnescata dalla banca centrale, che ha messo sul piatto 50 miliardi di franchi svizzeri per non farla affondare. BCE rassicura: banche resilienti E così la Presidente della BCE Christine Lagarde ha potuto rassicurare i mercati, ribadendo che non vi sono problemi di liquidità nell’Eurozona e che la BCE “non sta indietreggiando nella lotta all’inflazione e la determinazione resta intatta”. Lagarde ha sottolineato che “non c’è un trade-off tra la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’Eurozona” ed ha assicurato ...

Analizzando l'impatto dell'ultimo aumento dei tassi, gli analisti segnalano che la rata è aumentata. E' allarme default per le famiglie. Sempre il Codacons mette il punti su quei 2,4 milioni di famiglie. Quanto al rimborso delle rate, il cui costo per i mutui è aumentato del 50% in soli 3 trimestri. Il fallimento della Silicon Valley Bank. Tassi, mutui e credito al consumo: i prestiti sono sempre più cari.

Una “mazzata”. E’ allarme default per le famiglie… Sempre il Codacons mette il punti su quei 2,4 milioni di famiglie con un mutuo a tasso variabile he hanno dichiarato difficoltà nel pagamento delle ...In Italia l'inflazione di febbraio rallenta la crescita, ma non per i prezzi del carrello della spesa. L'aggiornamento dei dati è una tegola per le famiglie. E un chiaro segnale per la Bce.