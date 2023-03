(Di venerdì 17 marzo 2023) L’Inter riconosce a Edinun ruolo centrale, in viale della Liberazione sono soddisfatti del contributo offerto dal bosniaco in questi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Dzeko, la verità sul rinnovo: l’assist all’#Inter arriva da… #Giroud! - sportli26181512 : Dzeko, la verità sul rinnovo: l’assist all’Inter arriva da… Giroud!: L’Inter riconosce a Edin Dzeko un ruolo centra… - raffael17398933 : @cliexit_ Diciamo la verità il porto è una squadra che si può attaccare tranquillamente altro che starsene chiusi d… - mrmiriambutter : @giuliamngn Ah perché Dzeko?? La verità è che Inzaghi è un perdente, ha preparato sta partita (l'ha fatto???) con i piedi - Krypz_SKN : @DucaAndrea85 D accordo su brozo dzeko lautaro pure dumfries che applaude 1 secondo a metà campo e se ne va ... la… -

...Lukaku va a sua volta dopo un'annata complessa verso il ritorno al Chelsea e c'è anche Edin... in una classifica che per laè piuttosto corta: il settimo posto occupato dal Rayo Vallecano ...Io devo aiutare la squadra e se questo significa discutere cono con Lautaro, devo avere la ... Era la. Ora sono felicissimo di vedere Mendy, di vedere Maignan, di vedere gli altri. Io Mike ...... dire che sarà il bivio delle ambizioni di Inzaghi non è forzatura ma. Stavolta, per una volta, a metà ripresa il tecnico ha persino rinunciato al modulo tradizionale, inserendocon ...