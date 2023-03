Due caccia in volo su Milano a bassa quota: perché i jet stanno sorvolando i cieli della città meneghina (Di venerdì 17 marzo 2023) Contattati da Tgcom24 , infatti, le forze dell'ordine hanno confermato che si è trattato di un volo di esercitazione . Gli aerei, due Tornado dell'Aeronautica militare, si sono infatti messi in volo ... Leggi su notizie.virgilio (Di venerdì 17 marzo 2023) Contattati da Tgcom24 , infatti, le forze dell'ordine hanno confermato che si è trattato di undi esercitazione . Gli aerei, due Tornado dell'Aeronautica militare, si sono infatti messi in...

Due caccia in volo su Milano a bassa quota: perché i jet stanno sorvolando i cieli della città meneghina

Preoccupazione nei volti dei cittadini di Milano che nella mattina di venerdì 17 marzo 2023 hanno udito, per diverse volte, il rombo di due caccia che hanno sorvolato i cieli della città meneghina. Dal centro alla periferia, infatti, diversi abitanti del capoluogo lombardo hanno alzato il naso all'insù vedendo i due jet in cielo.

Due caccia militari in volo sopra Milano nella mattina di venerdì 17 marzo. Le sagome sfreccianti dei due velivoli e il boato dei due motori hanno indotto molti milanesi a volgere lo sguardo al cielo.

Caccia dell'Aeronautica sorvolano Milano a bassa quota: ecco cosa sta succedendo

Quest'anno si festeggiano anche i 100 anni dell'Aeronautica militare e tra le varie manifestazioni è prevista una esibizione dei nostri caccia. Poco prima delle ore 9 e dell'inizio di Stramilano, due caccia sorvolano il cielo di Milano.