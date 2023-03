Duce, un amore che non finisce (Di venerdì 17 marzo 2023) È intollerabile che il presidente di un’azienda pubblica si rivolga al Cda parafrasando Mussolini. Una vergogna.Elisa Tuccivia email Gentile lettrice, riassumo i fatti (pubblicati anche su La Notizia di mercoledì scorso). Claudio Anastasio, presidente di 3-i, società che gestisce il software di Inps, Istat e Inail, ha mandato ai membri del Cda un’email con il testo esatto del discorso del Duce alle Camere dopo l’omicidio di Matteotti, sostituendo solo “partito fascista” con “3-i”. Diceva l’email: “Ma poi, signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Dichiaro qui, al cospetto di Voi e del governo, che assumo (io solo!) la responsabilità (politica! morale! storica!) di quanto è avvenuto. Se le frasi bastano per impiccare un uomo, fuori la corda! Se 3-i è stata una mia colpa, a me la responsabilità, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) È intollerabile che il presidente di un’azienda pubblica si rivolga al Cda parafrasando Mussolini. Una vergogna.Elisa Tuccivia email Gentile lettrice, riassumo i fatti (pubblicati anche su La Notizia di mercoledì scorso). Claudio Anastasio, presidente di 3-i, società che gestisce il software di Inps, Istat e Inail, ha mandato ai membri del Cda un’email con il testo esatto del discorso delalle Camere dopo l’omicidio di Matteotti, sostituendo solo “partito fascista” con “3-i”. Diceva l’email: “Ma poi, signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Dichiaro qui, al cospetto di Voi e del governo, che assumo (io solo!) la responsabilità (politica! morale! storica!) di quanto è avvenuto. Se le frasi bastano per impiccare un uomo, fuori la corda! Se 3-i è stata una mia colpa, a me la responsabilità, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho ...

