“Duality” di Dardust è il miglior live di oggi forse in Europa (Di venerdì 17 marzo 2023) oggi, 17 marzo, è il compleanno di Dario Faini, in arte Dardust. Lui è un vero genio in tanti campi della musica. E il suo ultimo live nei teatri è qualcosa di SPETTACOLARE. Come compositore ha scritto canzoni per Luca Carboni, Marco Mengoni, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, TheGiornalisti, Elisa, Elodie, Madame, Noemi, Rappresentante di Lista, etc. Con “Soldi” per Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019 e in questo del 2023 ha composto le canzoni per Lazza, 2° classificato, e Ariete. Nel 2022 è stato il direttore della famosissima Notte della Taranta. Ma è soprattutto nel suo lavoro solista che esprime la sua unicità. Avevo già visto il suo precedente spettacolo “Storm and Drugs” e ne ero rimasto affascinato. Ma quando sono andato ad assistere al nuovo “Duality”… Beh, qualcosa di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023), 17 marzo, è il compleanno di Dario Faini, in arte. Lui è un vero genio in tanti campi della musica. E il suo ultimonei teatri è qualcosa di SPETTACOLARE. Come compositore ha scritto canzoni per Luca Carboni, Marco Mengoni, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, TheGiornalisti, Elisa, Elodie, Madame, Noemi, Rappresentante di Lista, etc. Con “Soldi” per Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019 e in questo del 2023 ha composto le canzoni per Lazza, 2° classificato, e Ariete. Nel 2022 è stato il direttore della famosissima Notte della Taranta. Ma è soprattutto nel suo lavoro solista che esprime la sua unicità. Avevo già visto il suo precedente spettacolo “Storm and Drugs” e ne ero rimasto affascinato. Ma quando sono andato ad assistere al nuovo “”… Beh, qualcosa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IColourMeBlue : RT @glicinedinottex: vista la particolare data sentivo l'esigenza di spendere qualche parola in più, tanto su duality quanto su ciò che dar… - glicinedinottex : vista la particolare data sentivo l'esigenza di spendere qualche parola in più, tanto su duality quanto su ciò che… - ggretazanotti : RT @UMPG_IT: @Dardust mostra le sue due anime nel #DualityTour2023 ??che presto raggiungerà anche il resto d’Europa. Un’esperienza multisen… - UMPG_IT : @Dardust mostra le sue due anime nel #DualityTour2023 ??che presto raggiungerà anche il resto d’Europa. Un’esperien… - BPMconcerti : #DualityTour, @Dardust e un finale incredibile a Milano. Tra poco si ricomincia in giro per l'Europa: decolliamo d… -