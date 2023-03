Drone Usa, Russia recupera rottami: dove è caduto, mappa e ricostruzione - Guarda (Di venerdì 17 marzo 2023) Washington, 16 mar. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti ritengono che la Russia abbia recuperato alcuni rottami del Drone americano precipitato nel Mar Nero dopo lo scontro con un caccia russo Su-27 nella mattina di martedì 14 marzo. Lo rivelano alla Cnn fonti Usa, spiegando che si tratta di pezzi di fibra di vetro ed altre piccole parti del MQ-9 Reaper. Intanto, gli Stati Uniti hanno diffuso una mappa (Guarda) che, con un margine, ricostruisce le tappe della vicenda. Il Drone è stato intercettato tra le 6 e le 7 del mattino in un'area a circa 40-50 miglia dalla costa della Crimea. Le manovre dei due Su-27 sono durate, si ritiene, circa 40 minuti. La collisione tra uno dei caccia e il Drone è avvenuta tra le 7 e le 7.20 a circa 50-60 miglia nautiche dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Washington, 16 mar. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti ritengono che laabbiato alcunidelamericano precipitato nel Mar Nero dopo lo scontro con un caccia russo Su-27 nella mattina di martedì 14 marzo. Lo rivelano alla Cnn fonti Usa, spiegando che si tratta di pezzi di fibra di vetro ed altre piccole parti del MQ-9 Reaper. Intanto, gli Stati Uniti hanno diffuso una) che, con un margine, ricostruisce le tappe della vicenda. Ilè stato intercettato tra le 6 e le 7 del mattino in un'area a circa 40-50 miglia dalla costa della Crimea. Le manovre dei due Su-27 sono durate, si ritiene, circa 40 minuti. La collisione tra uno dei caccia e ilè avvenuta tra le 7 e le 7.20 a circa 50-60 miglia nautiche dalla ...

