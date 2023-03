Drone Usa | Russia recupera rottami | dove è caduto | mappa e ricostruzione – Guarda

(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che laabbiato alcunidelamericano precipitato nel Mar Nero dopo lo scontro con un caccia russo Su-27 nella mattina di martedì 14 marzo. Lo rivelano alla Cnn fonti Usa, spiegando che si tratta di pezzi di fibra di vetro ed altre piccole parti del MQ-9 Reaper. Intanto, gli Stati Uniti hanno diffuso una) che, con un margine, ricostruisce le tappe della vicenda. Ilè stato intercettato tra le 6 e le 7 del mattino in un’area a circa 40-50 miglia dalla costa della Crimea. Le manovre dei due Su-27 sono durate, si ritiene, circa 40 minuti. La collisione tra uno dei caccia e ilè avvenuta tra le 7 e le 7.20 a circa 50-60 miglia nautiche dalla costa. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Com’era la storia raccontata dai russi? É stata una “manovra azzardata” del drone USA, non sono stati i nostri aere… - Agenzia_Ansa : Il comando europeo delle forze armate Usa ha rilasciato il video dell'impatto martedì tra un drone di sorveglianza… - ilriformista : Il Comando europeo dell’esercito Usa ha pubblicato il video dello scontro tra il drone americano e il jet SU-27 rus… - PilatoTablet : @MarcoFattorini gli usa abbattono un pallone meteo ma i russi non possono costringere un drone spia ad atterrare? c… - Intheskyatnight : RT @ultimenotizie: Il Pentagono ha indicazioni che Mosca sta tentando di recuperare i resti del drone Usa caduto nel #MarNero dopo la colli… -

Poi il caccia colpisce e danneggia l'elica del. Gli operatori del velivolo lo hanno fatto ... Tuttavia, ha sottolineato, glinon possono stabilire con certezza che sia stato "intenzionale". "...Tuttavia, ha sottolineato, glinon possono stabilire con certezza che sia stato 'intenzionale'. ... per parte sua ha fatto sapere che l'esercito russo recupererà ilse lo riterrà 'necessario ...Il video delcaduto nel Mar Nero dopo le manovre del jet russo "dimostra al mondo la nostra versione" con " prove chiare e convincenti" e rivela le "menzogne" della Russia: lo ha detto il portavoce del ...

Guerra in Ucraina, il video del drone americano abbattuto dal jet russo sul Mar Nero Sky Tg24

Il video, di 42 secondi, mostra un jet Su-27 russo che si avvicina al retro del drone MQ-9 e inizia a rilasciare carburante al suo passaggio. Poi il caccia colpisce l’elica del drone. Con l’elica ...Tuttavia, ha sottolineato, gli Usa non possono stabilire con certezza che sia stato ... per parte sua ha fatto sapere che l'esercito russo recupererà il drone se lo riterrà «necessario per i nostri ...