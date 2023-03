Droga sull’Ape car Arrestato 33enne

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 17 marzo 2023) Senza soluzione di continuità i controlli della Polizia di Stato per contrastare fenomeni di illegalità e di spaccio di stupefacenti nel capoluogo A seguito di diversi servizi di monitoraggio nella zona della Città Vecchia, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno notato un giovane, che, in diverse occasioni si è spostato, con circospezione, dall’isola madre verso i quartieri di Taranto a bordo di un’Ape Car. I poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo del sospetto e, dopo un breve periodo di osservazione nei pressi del Ponte Girevole, hanno individuato il mezzo attenzionato nei giorni precedenti, che in tutta fretta ha superato il Ponte girevole per dirigersi verso il lungomare Vittorio Emanuele III. Alla vista delle moto dei Falchi della Squadra Mobile, il giovane alla guida– un tarantino di 33 anni – palesemente agitato, ha tentato una manovra fulminea nel vano ...