Dramma a Trieste | 67enne uccide il figlio disabile e poi tenta il suicidio

(Di venerdì 17 marzo 2023)familiare a, dove un uomo di 67 anni ha ucciso ile ha poito il. Secondo quanto riportato da fonti locali, l’uomo, ferito, avrebbe allertato in prima persona il 112 e sarebbe ora ricoverato, non in pericolo di vita. Non è la prima vicenda simile verificatasi negli ultimi mesi. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yoghi1954 : Dramma della disperazione a Trieste, uccide il figlio disabile e tenta il suicidio - stop_fake_news_ : Dramma della disperazione a Trieste, uccide il figlio disabile e tenta il suicidio: AGI - Tragedia in un appartamen… - sulsitodisimone : Dramma della disperazione a Trieste, uccide il figlio disabile e tenta il suicidio - infoitinterno : Dramma della disperazione a Trieste: uccide in casa il figlio disabile e poi tenta di togliersi la vita - il_piccolo : Dramma della disperazione a Trieste: uccide in casa il figlio disabile e poi tenta di togliersi la vita -

... il 67enne era seguito dal Centro di salute mentale, mentre il 38enne era in carico ai servizi sociali del Comune di. All'ospedale di Cattinara, dove l'uomo è stato ricoverato in codice rosso,...Giovedì 16 marzo 2023, a, si è consumato unfamiliare. A perdere la vita è stato un uomo di 38 anni, disabile, ucciso dal padre 67enne che ha poi tentato di togliersi la vita. L'anziano, non riuscendo nel suo ...... sa che gennaio e febbraio sono mesi "caldi" in cui le iniziative per raccontare ildegli ... con tappa alla foiba di Basovizza, tira in ballo la Lega nazionale di, "l'associazione ...

Dramma della disperazione a Trieste, uccide il figlio disabile e tenta il suicidio AGI - Agenzia Italia

Un sessantasettenne, rimasto vedovo da pochi giorni, è in gravi condizioni dopo aver cercato di togliersi la vita con lo stesso taglierino utilizzato per uccidere il trentottenne ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...