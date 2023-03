"Dopo le chiacchiere, una giornata storica". Ponte sullo Stretto, Salvini esulta (Di venerdì 17 marzo 2023) "giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia. Dopo cinquant'anni di chiacchiere, questo Consiglio dei ministri approva il Ponte che unisce la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. L'opera più green del mondo, con 140.000 tonnellate di CO2, non più immesse nell'aria e acqua più pulita. Lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni", le parole di Matteo Salvini Dopo il Consiglio dei Ministri. E ancora: "Il green è fondamentale. Io ho un ministero che sta spendendo il 70% dei fondi in tecnologie ambientali e innovative, ma occorre tempo. Non puoi imporre per norma europea a milioni di famiglie italiane di sistemare casa loro, se è in classe F o in classe G, spendendo una media di 40mila euro, e di cambiare la macchina, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) "non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia.cinquant'anni di, questo Consiglio dei ministri approva ilche unisce la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. L'opera più green del mondo, con 140.000 tonnellate di CO2, non più immesse nell'aria e acqua più pulita. Lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni", le parole di Matteoil Consiglio dei Ministri. E ancora: "Il green è fondamentale. Io ho un ministero che sta spendendo il 70% dei fondi in tecnologie ambientali e innovative, ma occorre tempo. Non puoi imporre per norma europea a milioni di famiglie italiane di sistemare casa loro, se è in classe F o in classe G, spendendo una media di 40mila euro, e di cambiare la macchina, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Matteo #Salvini: 'Oggi è una giornata storica, non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta l’Italia. Dopo 50… - franco_sala : Grazie al ministro @matteosalvinimi il #pontesullostretto diventerà realtà dopo 50 anni di chiacchiere L’approvazio… - alessita_1994 : RT @ant_fera: «Una giornata storica, non solo per la #Sicilia, la #Calabria, ma per tutta l’#Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere, questo #C… - icarvsplume : RT @ant_fera: «Una giornata storica, non solo per la #Sicilia, la #Calabria, ma per tutta l’#Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere, questo #C… - ant_fera : «Una giornata storica, non solo per la #Sicilia, la #Calabria, ma per tutta l’#Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere,… -