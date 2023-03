Domenica In, tutti gli ospiti della puntata del 19 marzo 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Domenica 19 marzo 2023, andrà in onda su Rai 1, un nuovo tradizionale appuntamento con Domenica In. Mara Venier è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti per parlare di tanti argomenti tra i più disparati. Una puntata che sarà interamente dedicata ai papà in quanto sarà la loro festa! Sarà senz’altro un appuntamento da non perdere. Ma chi sarà a Domenica In da Zia Mara? Scopriamolo immediatamente. Domenica In, anticipazioni del 19 marzo 2023: tutti gli ospiti Visto che il 19 marzo sarà anche la festa del papà, a Domenica In non si perderà l’occasione per festeggiare tutti i padri. A tal proposito, in studio sarà presente Pupo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 marzo 2023)19, andrà in onda su Rai 1, un nuovo tradizionale appuntamento conIn. Mara Venier è pronta ad accogliere in studio tantiper parlare di tanti argomenti tra i più disparati. Unache sarà interamente dedicata ai papà in quanto sarà la loro festa! Sarà senz’altro un appuntamento da non perdere. Ma chi sarà aIn da Zia Mara? Scopriamolo immediatamente.In, anticipazioni del 19gliVisto che il 19sarà anche la festa del papà, aIn non si perderà l’occasione per festeggiarei padri. A tal proposito, in studio sarà presente Pupo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : ?? «La cosa più bella nella vita è fare qualcosa per qualcuno senza che se ne accorga» (Christian Bobin). Buona dome… - EnelEnergiaHelp : @mazzanti Ciao, il servizio clienti Enel Energia è disponibile al numero verde gratuito, anche da cellulare, 800 90… - maurosays : RT @MdR_Torino: Una proposta speciale per un'occasione speciale! Domenica 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, ingresso gratuito pe… - tuttopuntotv : Domenica In, tutti gli ospiti della puntata del 19 marzo 2023 #DomenicaIn - Giovann39862505 : RT @andreawo3y: Buongiorno ????! Siamo ai quarti di #EuropaLeague! Oggi ci saranno i sorteggi e domenica vengono a trovarci i prescritti! P… -