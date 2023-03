Domenica di derby | da quello d’Italia a quello capitolino | in mezzo ci va El Clasico

(Di venerdì 17 marzo 2023) La stagione calcistica si fa sempre più intrigante e il palinsesto è pronto a regalare tre delle partite più sentite, tra Serie A e Liga. Una di queste, probabilmente, tra le più seguite in Europa. Si vivrà così un’autenticadi: datra Inter e Juventus a San Siro acon Lazio-Roma all’Olimpico. Si aggiunge El, sfida eterna tra Barcellona e Real Madrid al Camp Nou. Scontri che valgono più dei tre punti, poiché si lotta per l’orgoglio e per la storia. Serie A: ladei19 Marzo la Serie A racconterà altre due pagine di storia, alle ore 18:00 e alle ore 20:45. Si partirà con ildella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Levak! Decide lui con un gol al 93' il derby U17 giocato domenica a Trgoria ?? #ASRoma - alfonso19832 : @CucchiRiccardo Si è pensato che, ad una certa, la Lazio abbia voluto concentrare le propria forze più verso il der… - Daniele64181695 : RT @Daniele64181695: @AQVILAROMANA Tare si dovrebbe dimettere invece c'ha ancora le chiavi di formello e se la comanda in 4 anni ha portato… - Daniele64181695 : @AQVILAROMANA Tare si dovrebbe dimettere invece c'ha ancora le chiavi di formello e se la comanda in 4 anni ha port… - FedericoDav_SSL : buongiorno, domenica c’è il derby -

... anticipando tutte le mosse di Alguacil e permettendosi una raffinata mourinhata: non potendo seguire dalla panchina ildi, poiché squalificato, ha lasciato che fosse il suo secondo, ...Il Crotone, che lunedì sera nel posticipo aveva affrontato il sentitocontro il Catanzaro, ha fatto partire dalla panchina alcuni titolari. Proprio i calabresiprossima ospiteranno la ...... sconfitta nel. I gruppi organizzati pensano: 'noi siamo questi. Voi siete gli altri'. Ma ... Dal, giorno di Torino - Napoli, tutti i tifosi potranno tornare a seguire la loro squadra in ...

Derby Lazio-Roma: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming Eurosport IT

Ecco alcuni consigli utili per vedere la partita. Tutto pronto per il derby più atteso dell’anno. Lazio-Roma si giocherà domenica 19 marzo 2023 alle ore 18:00. Peccato però che per lavoro o piacere ti ...Già orfano di Immobile, il tecnico lascia fuori pure Pedro, risparmiato per il derby di domenica, concedendo minuti di riposo a Milinkovic-Savic e Luis Alberto con una staffetta dopo un'ora. I «cugini ...