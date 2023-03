Diventa docente di sostegno, bando a breve: corso di preparazione, con video su strategie per superare la preselettiva e simulatore. 100 euro (Di venerdì 17 marzo 2023) Le selezioni per l’accesso ai corsi universitari per Diventare docenti di sostegno saranno avviate nella primavera 2023 Le prove da superare test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Le selezioni per l’accesso ai corsi universitari perre docenti disaranno avviate nella primavera 2023 Le prove datest preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Diventa docente di sostegno, bando a breve: corso di preparazione, con video su strategie per superare la preselett… - orizzontescuola : Diventa docente di sostegno, bando a breve: corso di preparazione, con video su strategie per superare la preselett… - FeliciaVondran : @uncultured_poop Io mai provato prima. Anche perché non ci vedo bene da lontano, non da vicino, quindi diventa un p… - Dani78ela : @RobertoBurioni @googlygogol Quando un c...... viene bocciato all'esame per diventare docente all'università di Cam… - FeliciaVondran : @Aboutme_Tonya Ah, abbiamo pure le coinquiline che remano (oltre che il docente a quanto pare) Bene bene ?? la situa diventa interessante -