“Distruggeremo i jet” Nato e Russia sempre più vicine alla guerra

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Saranno distrutti”. È un avvertimento chiaro quello lanciato dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, nel commentare la notizia degli aerei da combattimento che Polonia e Slovacchia forniranno all'Ucraina. “L'annuncio è - spiega l'esponente del Cremlino - un esempio di come un certo numero di Paesi, membri della, aumentano il loro diretto coinvolgimento nel conflitto. L'invio di questi aiuti militari non può influenzare l'esito dell'operazione militare speciale, ma può portare ulteriori disgrazie all'Ucraina e al popolo ucraino”. In particolare la Polonia è stato il primo Paese dellaa soddisfare le ripetute richieste di Kiev per la fornitura di jet da combattimento. “Nei prossimi giorni consegneremo 4 aerei MiG-29 all'Ucraina”, le parole del presidente Andrzej Duda. Dopo Varsavia, anche la Slovacchia ha annunciato che fornirà jet ...