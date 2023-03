DiscoverEu | aperto il bando primaverile | candidature entro il 29 marzo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 marzo 2023) La Commissione europea lancia ildi, grazie al quale 35.000 giovani riceveranno un pass ferroviario gratuito per esplorare l’Europa.La tornata diinizia oggi alle 12:00 e terminerà il 29alle 12:00. Per vincere un pass di viaggio i giovani sono invitati a iscriversi sul Portale europeo per i giovani e rispondere alle 5 domande di un quiz e a una domanda di spareggio. I candidati selezionati, nati tra il 1º luglio 2004 e il 30 giugno 2005, avranno la possibilità di viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni durante il periodo compreso tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2024. Ilè rivolto ai candidati dell’Unione europea e dei paesi terzi associati al programma Erasmus+, quali Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, ...