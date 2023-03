Disabili | Alaia in Regione | “Riabilitazione continua per i malati senza stop”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe persone con gravità congenite devono poterreinterruzione l’attività difinire nelle strutture Rsa che non hanno i requisiti necessari per far fronte a questi tipi dità. Il rischio, altrimenti, è che si determini un aggravamento delle condizioni di salute, già di per sé così affliggenti, e, contestualmente, si procuri un aumento dei costi per il Sistema Sanitario.” E’ quanto ha dichiarato il Presidente della Commissione regionale Sanità e sicurezza sociale del Consiglio regionale della Campania, Enzo, durante l’audizione di ieri del Comitato promotore della legge di iniziativa popolare “Disposizioni per persone con gravi patologietanti”. “La delibera ...

'I promotori della legge - ha osservato poia margine dei lavori - non a caso hanno messo bene in evidenza come il progetto 'Mattoni' risale al 2003, a ben 20 anni fa. In Campania, tuttavia, ...... che sarà esaminata, nel merito, dalla V Commissione regionale Sanità e Sicurezza Sociale, presieduta dal consigliere regionale Vincenzo. La proposta di legge popolare, la prima da più di ...'I promotori della legge - ha osservato poia margine dei lavori - non a caso hanno messo bene in evidenza come il progetto 'Mattoni' risale al 2003, a ben 20 anni fa. In Campania, tuttavia, ...

Alaia ha spiegato che “bisogna accelerare l’iter perché è necessario colmare al più presto questa lacuna nel provvedimento”. Per questo sarà convocato al più presto un tavolo tecnico per esaminare la ...