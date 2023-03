Direttiva sugli immobili “green”: rischio stretta sui mutui per le case energivore (Di venerdì 17 marzo 2023) La nuova Direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive) potrebbe avere un impatto anche sui finanziamenti, riducendo gli spazi per i mutui destinati ad acquistare o a riqualificare le case in classe energetica più alta Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 marzo 2023) La nuovaEpbd (Energy performance of buildings directive) potrebbe avere un impatto anche sui finanziamenti, riducendo gli spazi per idestinati ad acquistare o a riqualificare lein classe energetica più alta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I numeri della folle direttiva europea sulla riqualificazione energetica delle abitazioni. E poi i dati sugli aiuti… - rob_milano : RT @sole24ore: ?? Direttiva sugli immobili “green”: rischio stretta sui #mutui per le case energivore. - infoiteconomia : Direttiva sugli immobili “green”: rischio stretta sui mutui per le case energivore - Peter09051945 : Direttiva sugli immobili “green”: rischio stretta sui mutui per le case energivore @sole24ore… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Direttiva sugli immobili “green”: rischio stretta sui #mutui per le case energivore. -