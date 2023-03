DIRETTA F1, GP Jeddah 2023 LIVE: Verstappen svetta nella FP2! Ferrari lavora sul set-up (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Ferrari che non sta brillando con Leclerc sesto a 0.571 da Perez e Sainz è 17° a 1.111. In tutto questo, Verstappen si lancia per un giro con le soft. 18.28 Leclerc migliora il suo crono e si porta in sesta posizione a 0.571 da Perez. Ferrari che continua a essere giù di motore, visto che Hulkenberg con la Haas è quarto a 0.279. 18.26 Le due Ferrari non migliorano i loro tempi, con Leclerc ottavo a 1.014 e Sainz 11° a 1.111. Probabilmente traffico per le due Rosse. 18.23 Perez, con le gomme soft, si porta al comando con il crono di 1:29.902 a precedere di 0.050 Verstappen, l’olandese però ha ottenuto il suo best time con le medie. 18.22 Alonso migliora il suo crono e si porta in seconda posizione con il crono di 1:29.985 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30che non sta brillando con Leclerc sesto a 0.571 da Perez e Sainz è 17° a 1.111. In tutto questo,si lancia per un giro con le soft. 18.28 Leclerc migliora il suo crono e si porta in sesta posizione a 0.571 da Perez.che continua a essere giù di motore, visto che Hulkenberg con la Haas è quarto a 0.279. 18.26 Le duenon migliorano i loro tempi, con Leclerc ottavo a 1.014 e Sainz 11° a 1.111. Probabilmente traffico per le due Rosse. 18.23 Perez, con le gomme soft, si porta al comando con il crono di 1:29.902 a precedere di 0.050, l’olandese però ha ottenuto il suo best time con le medie. 18.22 Alonso migliora il suo crono e si porta in seconda posizione con il crono di 1:29.985 ...

