Dinamo - Varese | che sfida!

Una grande sfida, dopo Milano " Bologna è il big match della 22esima giornata che vale il 4° posto assoluto in solitaria. La Dinamo affronta la Varese di Matt Brase, una delle rivelazioni

Una grande sfida, dopo Milano " Bologna è il big match della 22esima giornata che vale il 4° posto assoluto in solitaria. La Dinamo affronta la Varese di Matt Brase, una delle rivelazioni del campionato, basket run & gun, miglior attacco del torneo, capacità di esaltarsi in qualsiasi tipo di condizioni. Il metodo "Moneyball"... Basket: la Dinamo Sassari sfida il Varese per il 4/o posto Sfida per il quarto posto domani sera al PalaSerradimigni di Sassari fra i padroni di casa della Dinamo Banco di Sardegna e la Openjobmetis Varese, appaiate a quota 24 punti nella classifica di campionato. La gara si giocherà alle 20,45 e sarà una partita da non perdere, che mette di fronte i ... Basket, weekend spettacolare: sabato Dinamo uomini contro Varese, donne contro Virtus Sabato 18 marzo alle 20:45 la Dinamo ospita l'Openjobmetis Varese: le due formazioni sono appaiate a quota 24 punti nella classifica di campionato e lottano per il 4° posto. Si scontrano i due ... La Dinamo a caccia del quarto posto Certo è che Varese ha gli stessi nostri punti, quindi in palio c'è qualcosa in più, vincere sarebbe molto importante. Loro giocano molto bene, nelle ultime due partite hanno segnato 100 punti e ... Scontro diretto a Sassari per Varese: in palio il quarto posto. Le mosse delle due squadre La grande motivazione del giovane biancorosso Nicolò Virginio e il rispetto del coach della Dinamo Piero Bucchi. Una sfida d'alta classifica che promette emozioni e grandi contenuti tecnico-tattici