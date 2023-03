Dimmi Che C’è è il nuovo singolo di Thasup con Tedua dopo Carattere Speciale, il testo (Di venerdì 17 marzo 2023) Il nuovo singolo di Thasup arriva un anno dopo Carattere Speciale, secondo album in studio dopo 23 6451 (2019) e con il quale il producer e rapper Davide Mattei – questo il suo nome di battesimo – ha confermato la sua posizione autorevole nella scena rap e urban contemporanea. A questo giro Thasup – ex Tha Supreme – collabora con Tedua. Il risultato è Dimmi Che C’è, primo singolo eterogeneo rispetto a Carattere Speciale. Una ballata, questo brano, in cui Thasup e Tedua partono insieme per un viaggio e raccontano lo spaesamento di chi lascia la propria zona di comfort, ma allo stesso tempo tutta la curiosità di esplorare una nuova ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildiarriva un anno, secondo album in studio23 6451 (2019) e con il quale il producer e rapper Davide Mattei – questo il suo nome di battesimo – ha confermato la sua posizione autorevole nella scena rap e urban contemporanea. A questo giro– ex Tha Supreme – collabora con. Il risultato èChe C’è, primoeterogeneo rispetto a. Una ballata, questo brano, in cuipartono insieme per un viaggio e raccontano lo spaesamento di chi lascia la propria zona di comfort, ma allo stesso tempo tutta la curiosità di esplorare una nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Dimmi che lavori contro l'Italia senza dirmi che lavori contro l'Italia. - Gitro77 : Dimmi che è l'ennesima rivoluzione colorata senza dirmi che è l'ennesima rivoluzione colorata. - mdf_87 : @wazzaCN Vabbè dai..se nn vogliamo aderire alla realtà…diciamo pure che sarebbe stato meglio il City. Lo avremmo pr… - gallosilvana18 : RT @edy8352: @tremishow @GFVIP_Official Ma è normale che lo facciano perché altrimenti i concorrenti non avrebbero motivazioni per nominarl… - holofaerie_ : hozier dimmi che non è vero, dimmi che non lo fai veramente LI, COME CAZZO CI ARRIVO -