Digital Twin: il digitale rivoluziona la fabbrica rendendola più efficiente e sostenibile (Di venerdì 17 marzo 2023) Cos’è un Digital Twin di una fabbrica e a cosa serve? Nella transizione verso un’idea di fabbrica sempre più intelligente e sostenibile, il Digital Twin rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di monitorare e pianificare i processi produttivi. Il Digital Twin di una fabbrica, nello specifico, è una replica virtuale dell’intero impianto di produzione capace di elaborare in tempo reale, grazie all’Internet of Things, dati provenienti da macchinari, sensori, telecamere e software gestionali. Il Digital Twin consente di ottimizzare la produzione simulando, in un ambiente controllato, il funzionamento, l’efficienza e le prestazioni di processi e prodotti finali, in modo da ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Cos’è undi unae a cosa serve? Nella transizione verso un’idea disempre più intelligente e, ilrappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di monitorare e pianificare i processi produttivi. Ildi una, nello specifico, è una replica virtuale dell’intero impianto di produzione capace di elaborare in tempo reale, grazie all’Internet of Things, dati provenienti da macchinari, sensori, telecamere e software gestionali. Ilconsente di ottimizzare la produzione simulando, in un ambiente controllato, il funzionamento, l’efficienza e le prestazioni di processi e prodotti finali, in modo da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PTC_Italia : I digital twin forniscono una solida base per la manutenzione predittiva, consentendo alle aziende di comprendere m… - mmorente : RT @SchneiderItalia: #DigitalTwin: ecco come migliora la qualità e l'efficienza del servizio #idrico con le nuove soluzioni #EcoStruxure #W… - t2iscarl_vr : RT @t2iscarl: PMI manifatturiere e imprese mid-cap… @Change2Twin offre 16 buoni del valore di 90,000 EUR per digitalizzare i processi con d… - PTC_Italia : La trasformazione digitale spesso inizia con la standardizzazione dei dati. Volete una visione completa della vostr… - PTC_Italia : I digital twin forniscono una solida base per la manutenzione predittiva, consentendo alle aziende di comprendere m… -