Dietro le polemiche sulla delega fiscale c'è il Pd che ignora i lavoratori autonomi (Di venerdì 17 marzo 2023) Ridurre gli scaglioni Irpef abbassando la tassazione per la fascia di reddito compresa tra i 15 e i 28 mila euro, tagliare 125 miliardi tra detrazioni e deduzioni fiscali e ridurre l'Ires al 15% per le imprese che investono e assumono in Italia. Questi alcuni dei punti principali su cui ruoterà la riforma fiscale che ha iniziato il suo iter ieri con l'approvazione in Cdm del testo sulla delega. "Con il nuovo fisco delineiamo una nuova idea di Italia, vicino alle esigenze dei contribuenti e attrattivo per le aziende. La riforma contiene una visione complessiva e programmatica che premia la lealtà e la responsabilità del contribuente, gettando le basi per un nuovo rapporto di fiducia con il fisco. Grazie alla riforma del sistema fiscale abbassiamo le tasse, aumentiamo la crescita e l'equità, favoriamo occupazione e ...

