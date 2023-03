Dietro il no alle famiglie arcobaleno c’è grande fuffa retorica | sui diritti civili la destra mente

(Di venerdì 17 marzo 2023) Da una maggioranza che ha fatto della crescita demografica un obiettivo primario ci saremmo aspettati un consolidamento dei legami familiari esistenti in modo da favorire la generazione di giovani italiane e italiani e la creazione di nuove. Se, come dicono, più figli italiani implicano un’Italia più forte in termini di coesione sociale, economia e identità (qualsiasi cosa tutto ciò significhi), allora questa maggioranza dovrebbe impegnarsi ad aumentare la libertà procreativa e consentire la conseguente instaurazione dei legami familiari. E invece no. Ingannati dallameloniana del “Vedremo alla prova dei fatti, anche sue aborto, chi mentiva e chi diceva la verità in campagna elettorale su quali fossero le nostre reali intenzioni” (cito dal noto discorso di insediamento), ci eravamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : .@TvTalk_Rai Sabato alle 15.05 su #Rai3. I programmi televisivi, i loro ascolti e i segreti del dietro le quinte a… - LaStampa : “Putin e i mercenari Wagner dietro gli sbarchi? Siamo alle comiche”: così scriveva Salvini su Twitter - sweetgretalh : foto fatta stamattina alle 7.40 guardate che cielo dietro - Teresa13869346 : @MarcoGiro Va be dai!! scusa Antonella cosa ha fatto piazza pulita intorno a se con cririche dietro alle spalle deg… - CFenudi : @RobertoMerlino1 L’essere che sta dietro è quello che si mette alle spalle degli inviati dei tg? -

Nel filmato condiviso sui social si vede il sindaco afferrare dail giovane e aiutare i ...rifiutati dalla commissione bilanci degli emendamenti al PNRR per il taglio di sussidi pubblici...... non sono nascoste sotto la sella, ma inserite, come fossero valigette, per lasciare quindi ... ed è l'unico del gruppo con adattatore di tipo 2 per poter essere caricato anchecolonnine ......le nostre spalle" e invece no, dice, e fa due esempi che nella sua idea sono paralleli: "l'assalto estrema destra alla sede Cgil" e "le minacce ai movimenti anarchici che si rifannoBr". ...

WEC | Sebring, Libere 3: Ferrari dietro alle imprendibili Toyota Motorsport.com - IT

Penso che ciascuno di noi possa capire cosa significa diventare d’un tratto un nessuno per i propri genitori o per i propri figli e sentirsi dire che l’unica via è affidarsi a un giudice: è ...L'ultima notte di Amore: Video Backstage: dietro le quinte e sul set del film con Pierfrancesco ... rimane ucciso in una rapina di diamanti e lui non può sottrarsi alle indagini che lo portno a ...