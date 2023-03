Diego jr: “Maglia numero 10 non si tocca, nemmeno per Kvaratskhelia” (Di venerdì 17 marzo 2023) Diego Armando Maradona junior ha parlato della Maglia numero 10 di Maradona da dare a Kvicha Kvaratskhelia. Da tempo oramai a Napoli si parla di ripristinare la Maglia numero 10, quella che fu del più grande calciatore della storia del calcio. Ma quella Maglia rappresenta anche qualcosa in più per i bambini, un’emozione particolare per chi la indossa, un fascino unico. Da quando è arrivato Kvaratskhelia a Napoli si sta parlando con insistenza di darl al georgiano, un dibattito che ha ripreso a circolare dopo il gol dell’attaccante contro l’Atalanta, con movenze alla Kvaradona. Maglia di Maradona a Kvaratskhelia Dell’argomento ha parlato anche Diego junior, figlio del Pibe de Oro che a margine di un ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023)Armando Maradona junior ha parlato della10 di Maradona da dare a Kvicha. Da tempo oramai a Napoli si parla di ripristinare la10, quella che fu del più grande calciatore della storia del calcio. Ma quellarappresenta anche qualcosa in più per i bambini, un’emozione particolare per chi la indossa, un fascino unico. Da quando è arrivatoa Napoli si sta parlando con insistenza di darl al georgiano, un dibattito che ha ripreso a circolare dopo il gol dell’attaccante contro l’Atalanta, con movenze alla Kvaradona.di Maradona aDell’argomento ha parlato anchejunior, figlio del Pibe de Oro che a margine di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mattialei : RT @VincePastore: 1° ottobre 1989, settima giornata di campionato: #NapoliMilan 3-0 (2 Carnevale, #Maradona). A fine partita Diego indoss… - CorSport : La maglia di #Maradona non si tocca ?? Nei giorni in cui il numero storico è stato accostato alla schiena di… - VincePastore : 1° ottobre 1989, settima giornata di campionato: #NapoliMilan 3-0 (2 Carnevale, #Maradona). A fine partita Diego… - asluigi46 : RT @azzurraskye: “Sappi che quando indossi la maglia del Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro” - Diego Armando Maradona… - azzurraskye : “Sappi che quando indossi la maglia del Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro” - Diego Armando Ma… -