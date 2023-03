Dichiarazioni sostitutive su questioni personale docenti | genitori e studenti | cosa cambia Scarica dichiarazione sostitutiva ex art 3

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dal 1° gennaio 2012, come più volte abbiamo ricordato nel nostro quotidiano, sono in vigore le nuove norme in materia di certificazioni, contenute nell'art. 15 della legge 183/11 (cosiddetta "legge di stabilità"), che stabiliscono un importante principio: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori dei pubblici servizi. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalledi cui agli articoli 46 e 47 (il riferimento è agli articoli del d.lgs. n. 445/2000 ed alledi certificazioni e di atti di notorietà). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la ...