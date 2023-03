Diaz e l'Udinese: andata e ritorno. Tocca al 10 dei momenti che contano (Di venerdì 17 marzo 2023) Quando percepisce un po' di pressione spesso alza la testa e dice "ok, ora è il momento di fare sul serio". Diaz è così, gioca bene quando conta, nei momenti in cui deve dimostrare qualcosa. Come ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Quando percepisce un po' di pressione spesso alza la testa e dice "ok, ora è il momento di fare sul serio".è così, gioca bene quando conta, neiin cui deve dimostrare qualcosa. Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Diaz e l'Udinese: andata e ritorno. Tocca al 10 dei momenti che contano #UdineseMilan - mgpg07 : RT @Gazzetta_it: Diaz e l'Udinese: andata e ritorno. Tocca al 10 dei momenti che contano #UdineseMilan - Gazzetta_it : Diaz e l'Udinese: andata e ritorno. Tocca al 10 dei momenti che contano #UdineseMilan - RadioRossonera : 'Le ultime di formazione per #Udinese-#Milan' ??? Le parole in esclusiva di Carlo #Pellegatti ?????? - Wefloo18 : @VolCasciavit Come ho già scritto: 1) Giochiamo contro l’Udinese sarà un minestrone 2) giocherà Eslatan, quindi… -