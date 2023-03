Diamanti testo e significato della canzone di Negramaro | Elisa e Jovanotti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amarant_6 : RT @SkyTG24: Diamanti, il nuovo singolo di Negramaro, Elisa e Jovanotti: il testo della canzone - QdSit : Negramaro, Elisa e Jovanotti: ecco il testo del nuovo singolo “Diamanti” - dicesaremassimo : RT @SkyTG24: Diamanti, il nuovo singolo di Negramaro, Elisa e Jovanotti: il testo della canzone - sabrynegramaro : Un testo che non fa sconti a nessuno..... ???????????? #diamanti ...un bellissimo tsunami emotivo! Chapeau @Negramaro… - SkyTG24 : Diamanti, il nuovo singolo di Negramaro, Elisa e Jovanotti: il testo della canzone -

, ilGUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Non è tardi, è tardi Per portarti via da questo cesso o no Non che non è tardi, è tardi per la vita che mi chiedi adesso E che E ...è il brano di Elisa, Jovanotti e i Negramaro che festeggiano la loro collaborazione, frutto dell'estro creativo dei tre. L'articolo, canzone di Elisa, Jovanotti e Negramaro:, significato e video del brano proviene da True ..." , scritta a sei mani da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti, è una ballad intensa e ...sentimenti di consapevolezza non del tutto accettata e la conseguente rabbia emergono nele ...

Testo di Diamanti, Negramaro, Elisa, Jovanotti Canzoniweb.com

Negramaro, Elisa e Jovanotti insieme – per la prima volta – nello stesso brano, un singolo dal titolo “Diamanti“, in uscita venerdì 17 marzo. Il brano inedito celebra i 20 anni della band ed è stato ...Prodotta per Sugar Music, ex etichetta di Elisa, Diamanti dei Negramaro con Jovanotti è una chicca del genere che sa sapientemente mischiare, mantenendo l’equilibrio, delle voci dei protagonisti. Il ...